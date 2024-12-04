Глава СПЧ предостерег от организации «кишлаков» в городах РФ

По его словам, к желающим получить российское гражданство должны предъявлять жесткие требования. «Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ указал, что российские власти «раздавали паспорта миллионам людей», а теперь начали возникать проблемы — к примеру, с обучением детей мигрантов в школе, потому что в их семье «еле говорят по-русски».

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал к жёсткому регламентированию въезда мигрантов на территорию страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

