Работать! 31 декабря не станет выходным

Краеугольным камнем общественной дискуссии ни с того ни с сего стал день 31 декабря. Делать его официальным выходным днем или не делать, обсуждается не только на уровне «мы с друзьями ходим в баню», но и на высших этажах государственной власти. Несмотря на попытки пресс-секретаря президента пресечь обсуждение в зародыше («Этот день – рабочий. Надо работать в этот день», - сказал Дмитрий Песков), унять полет фантазий о 31-м декабря – «красном дне календаря» было уже невозможно. И в дело вступил парламент. Фракция ЛДПР не замедлила с внесением законопроекта, который предусматривает обязательный перенос на 31 декабря одного из выходных дней года.

Но не тут-то было. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предупредил, что до конца этого года палата все равно не успеет рассмотреть законопроект о выходном 31 декабря. По его словам, которые приводит ТАСС, правительство могло бы издать постановление о переносе одного выходного на 31 декабря, но календарь выходных дней уже утвержден. «Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году», - сказал Крашенинников. Хотя и усмотрел в идее разумное зерно: многие люди в этот день уделяют больше внимания подготовке к празднику, а не работе, - заметил депутат, напомнив, что работодатели сами могут решить этот вопрос, издав соответствующие нормативные акты.

Если вспомнить хронологию событий, то получится, что начало дискуссии было положено в Томске. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня госслужащих с 31 декабря на 28-е. Хорошо живут, «нам так не жить», - отозвался на это мэр Москвы Сергей Собянин. В интервью РИА Новости он заявил, что в Москве объявить 31 декабря выходным днем не получится. А у столичных чиновников в этот день работы даже больше обычного, так как они должны обеспечить москвичам хорошие праздники, - указал градоначальник.

Желание истребовать дополнительный выходной день 31 декабря к неделе с лишним уже имеющихся праздничных каникул выглядит, как в поговорке «дай палец – руку по локоть откусят». Еще не так давно приходили с работы вечером 31 декабря, ночью встречали Новый год, первого января отдыхали, а второго шли на работу. И ничего – жили, не тужили. Сейчас, на 2020-й год предлагается 14 нерабочих праздничных дней, в том числе восемь – в январе, включая Рождество Христово. А с учетом выходных набегает 118 нерабочих дней в году.

И вам еще 31 декабря подавай? «Работать», - сказал Песков.

