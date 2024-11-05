Путин: Нужны общие правила в части знания русского языка для трудовых мигрантов

По его словам, следует «определить и закрепить уровни владения языком с учётом реальных потребностей».

«При трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учётом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения», - сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Глава государства также указал на необходимость выработать «единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих», которые не владеют русским языком.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что отказ принимать в школу детей мигрантов, не владеющих русским языком, не нарушает Конституцию РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

