Путин: Нужны общие правила в части знания русского языка для трудовых мигрантов

Необходимо ввести общие правила в части знания русского языка для приезжающих в Россию трудиться. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, следует «определить и закрепить уровни владения языком с учётом реальных потребностей».

«При трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учётом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения», - сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Глава государства также указал на необходимость выработать «единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих», которые не владеют русским языком.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что отказ принимать в школу детей мигрантов, не владеющих русским языком, не нарушает Конституцию РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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