Путин: новый семейный конкурс появится в России

По его словам, уже начиная с 4 сентября начнет сбор заявок на участие в проекте.

Глава государства подчеркнул, что конкурс предназначен для семей с детьми.

«Хотелось, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений, чтобы показывать, как семья развивается», - высказал пожелание президент РФ.

Он также добавил, что цель этого проекта – показать, как передаются семейные традиции от одного поколения к другому, а также отразить значимость семьи в российском обществе.

Ранее Владимир Путин заявил, что дети являются самым большим счастьем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



