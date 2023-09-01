Путин: новый семейный конкурс появится в России
Новый семейный конкурс появится в скором времени в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
По его словам, уже начиная с 4 сентября начнет сбор заявок на участие в проекте.
Глава государства подчеркнул, что конкурс предназначен для семей с детьми.
«Хотелось, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений, чтобы показывать, как семья развивается», - высказал пожелание президент РФ.
Он также добавил, что цель этого проекта – показать, как передаются семейные традиции от одного поколения к другому, а также отразить значимость семьи в российском обществе.
Ранее Владимир Путин заявил, что дети являются самым большим счастьем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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