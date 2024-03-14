Путин: Новые национальные проекты должны запустить в 2025 году

Новые национальные проекты по итогам послания Федеральному Собранию должны быть запущены в России в 2025 году. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На совещании с членами правительства он напомнил, что были поставлены конкретные цели «в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодёжи, подготовки кадров».

«Обозначены предметные задачи по укреплению технологического суверенитета страны и формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сельских населённых пунктов, развитию транспортной и другой инфраструктуры», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что к работе по нацпроектам надо приступать немедленно, обеспечив детальное планирование всех элементов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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