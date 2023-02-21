Путин: Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом дворцов

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что простые россияне не пожалели тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом из-за санкций Запада.

«Образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой. Те, кто рассматривали Россию лишь как источник заработка, многое потеряли. И простые россияне не пожалели тех, кто потерял на Западе счета и яхты», - сказал глава государства.

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В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Тогда послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

В этом году мероприятие проводится в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были. Эксперты отмечают, что от главы государства сегодня определенно ждут «ответов на вопросы» - не только в России, но и за рубежом.

Мировые телеканалы и издания также транслируют послание президента РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ЗападПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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