Путин: Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом дворцов

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что простые россияне не пожалели тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом из-за санкций Запада.

«Образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой. Те, кто рассматривали Россию лишь как источник заработка, многое потеряли. И простые россияне не пожалели тех, кто потерял на Западе счета и яхты», - сказал глава государства.