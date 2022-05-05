Песков заявил, что источники Путина надёжнее «Википедии»

По его словам, источники у российского лидера более надёжные, нежели интернет-энциклопедия.

«Путин пользуется более надёжными источниками информации», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем подчеркнул, что очень востребованной является «объективная, важная, глубокая информация», так как «одной «Википедией» невозможно пользоваться», сообщает RT.