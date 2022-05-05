Песков заявил, что источники Путина надёжнее «Википедии»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не пользуется «Википедией», сообщает ТАСС.
По его словам, источники у российского лидера более надёжные, нежели интернет-энциклопедия.
«Путин пользуется более надёжными источниками информации», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем подчеркнул, что очень востребованной является «объективная, важная, глубокая информация», так как «одной «Википедией» невозможно пользоваться», сообщает RT.
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