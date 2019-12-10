Путин не намерен пересматривать присвоение Кадырову Героя России
Президент России Владимир Путин не согласился с предложением пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым званий Героя России. Об этом сообщает Интерфакс.
Пожелание пересмотреть статус награды высказал режиссер Александр Сокуров на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отметив, что многие погибшие во время чеченской войны российские солдаты носят то же звание, что и Кадыровы, воевавшие на стороне Чечни.
Однако президент возразил, что присвоение этого звания зависит не от служебного положения, а от конкретных заслуг перед страной, и напомнил, что многие жители Чечни встали на сторону России и готовы защищать ее. Путин добавил, что наша страна вышла из этой "кровавой истории", хоть для этого и пришлось преодолеть невероятные трудности.
Лидеру Чечни Рамзану Кадырову звание Героя России было присвоено в 2004 году. Ахмат Кадыров, его отец, получил это звание посмертно. Кадыровы изначально выступали за непризнанную Ичкерию, но перешли на сторону российских федеральных войск до начала второй чеченской войны.
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