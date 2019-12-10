Путин не намерен пересматривать присвоение Кадырову Героя России

Пожелание пересмотреть статус награды высказал режиссер Александр Сокуров на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отметив, что многие погибшие во время чеченской войны российские солдаты носят то же звание, что и Кадыровы, воевавшие на стороне Чечни.

Однако президент возразил, что присвоение этого звания зависит не от служебного положения, а от конкретных заслуг перед страной, и напомнил, что многие жители Чечни встали на сторону России и готовы защищать ее. Путин добавил, что наша страна вышла из этой "кровавой истории", хоть для этого и пришлось преодолеть невероятные трудности.

Лидеру Чечни Рамзану Кадырову звание Героя России было присвоено в 2004 году. Ахмат Кадыров, его отец, получил это звание посмертно. Кадыровы изначально выступали за непризнанную Ичкерию, но перешли на сторону российских федеральных войск до начала второй чеченской войны.



