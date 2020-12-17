Путин назвал условие индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин уточнил позицию по поводу возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.

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«Условие простое — бюджетная обеспеченность. Тут есть тонкие моменты с расчетом пенсии, с этим надо разобраться. Я бы подумал о дополнительной поддержке отдельных категорий пенсионеров. Это не такие большие доходы. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается в районе 4,1 процента, а индексация пенсий — 6,3 процента», - отметил глава государства.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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