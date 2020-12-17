Путин назвал условие индексации пенсий работающим пенсионерам

«Условие простое — бюджетная обеспеченность. Тут есть тонкие моменты с расчетом пенсии, с этим надо разобраться. Я бы подумал о дополнительной поддержке отдельных категорий пенсионеров. Это не такие большие доходы. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается в районе 4,1 процента, а индексация пенсий — 6,3 процента», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

