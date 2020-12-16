В Москве с нового года вырастут все социальные выплаты

Размер пенсий жителей столицы с 1 января превысит 20 тысяч рублей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц, отмечает RT. Таким образом, пенсии проиндексируют на 3,7%.

Кроне того, с 1 января будущего года ежемесячное вознаграждение приемным родителям составит более 17 тысяч. за приемного ребенка и почти 30 тысяч рублей за ребенка-инвалида . Также с нового года в Москве официально вводится новая льготная категория граждан «дети войны» - москвичи, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

В 2021 году будут произведены и единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции и другим.

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А ранее стало известно, что кабмин подготовило поправки, которые позволят оформить пенсию в негосударственных организациях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, теперь оформить пенсию, а также узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в банках.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана российских пенсионеров, сообщает РИА ФАН. Жалобы от людей начали поступать в Пенсионный фонд РФ. Злоумышленники обещают обеспечить перерасчет пенсии, но получив оплату за свои услуги исчезают.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинВыплатыПенсииМосква
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