В Москве с нового года вырастут все социальные выплаты

Размер пенсий жителей столицы с 1 января превысит 20 тысяч рублей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц, отмечает RT. Таким образом, пенсии проиндексируют на 3,7%.

Кроне того, с 1 января будущего года ежемесячное вознаграждение приемным родителям составит более 17 тысяч. за приемного ребенка и почти 30 тысяч рублей за ребенка-инвалида . Также с нового года в Москве официально вводится новая льготная категория граждан «дети войны» - москвичи, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

В 2021 году будут произведены и единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции и другим.