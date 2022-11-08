Путин назвал стабильной ситуацию на рынке труда

«Текущая ситуация на рынке труда стабильная. Безработица находится на минимальном уровне - 3,9%», - отметил глава государства на совещании по вопросам поддержки доходов семей с детьми.

Российский лидер также добавил, что в номинале за восемь месяцев 2022 года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%.

Ранее Путин заявил, что темпы реального роста зарплат в стране пока отстают от роста цен, ситуация должна меняться к лучшему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

