Путин назвал стабильной ситуацию на рынке труда
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время ситуация на рынке труда в стране стабильная, сообщает пресс-служба Кремля.
«Текущая ситуация на рынке труда стабильная. Безработица находится на минимальном уровне - 3,9%», - отметил глава государства на совещании по вопросам поддержки доходов семей с детьми.
Российский лидер также добавил, что в номинале за восемь месяцев 2022 года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%.
Ранее Путин заявил, что темпы реального роста зарплат в стране пока отстают от роста цен, ситуация должна меняться к лучшему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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