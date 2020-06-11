Мишустин продлил выплату пособий по безработице еще на три месяца

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил на три месяца возможность получения пособия по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты. О том, что глава правительства подписал соответствующее постановление, сообщила пресс-служба кабмина.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН поддержала предложение депутатов Госдумы о почасовой оплате труда. Она отметила, что в России нужно развивать гибкие формы занятости.

«Неполную занятость, срочную занятость… Когда человек работает не 40 часов в неделю, а 20 - как ему определять заработную плату? Исходя из каких параметров? Сейчас это, условно говоря, половина оклада. Предложенная сумма – 150 рублей – это нижняя граница. Она больше действующего МРОТ, то есть человек в месяц заработает больше 26 тысяч. МРОТ в два раза меньше. То есть она не ущемляет интересы работников. Но нужно четко прописывать, где, как это возможно. Работа все более индивидуализируется. Один работает 40 часов, у него может быть месячный оклад, другой – 20 часов, у него часовая ставка. В современном мире должно быть огромное количество вариантов», - подчеркнула Варшавская.



