Путин назвал Москву ярким примером внедрения технологий в социальной сфере

Сегодня Москва — наиболее яркий пример внедрения в российскую социальную сферу цифровых технологий. Об этом на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил российский лидер Владимир Путин.

«Надо максимально широко, по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но тем не менее это наиболее яркий пример», – подчеркнул он.

По словам президента России, сегодня в Москве рентгеновские снимки делаются в одном центре и буквально за одну секунду при помощи компьютерного зрения. Нагрузка на врача снижается, а исследования стали удобными для пациентов и качественными, подчеркнул Путин.

Особенно активно внедряет новые технологии Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, который в этом году отметил 30-летие. Сотрудники учреждения превратили научные разработки в рабочие инструменты, а процессы объединены в единую цифровую систему.

Ежедневно анализируются более 180 тысяч снимков. Врачи могут дистанционно ознакомиться с экспертным мнением коллег либо получить описание снимка.

Алгоритмы искусственного интеллекта участвуют в анализе исследований с 2020 года. Сегодня врачам-рентгенологам доступны 70 из более чем 200 протестированных сервисов. Нейросети помогают определить признаки заболеваний, однако окончательное решение остается за специалистом.

Кроме того, ведется технический и радиационный контроль оборудования, центр также готовит новые кадры.

Разработки центра вошли в единое цифровое пространство здравоохранения страны. В 2024 году по поручению президента России Владимира Путина создана федеральная платформа «МосМедИИ»: она позволяет региональным врачам применять современные технологии без построения собственной цифровой инфраструктуры. К платформе подключились более двух тысяч медорганизаций из 75 регионов.

Также в центре внедрили авторскую систему поддержки молодых ученых. Она помогает начинающим специалистам постепенно адаптироваться к особенностям исследовательской работы, взаимодействовать в междисциплинарных командах и переходить от учебных задач к реальным научным проектам в сфере лучевой диагностики, искусственного интеллекта и цифровой медицины. Система основана на функциональном разделении труда, выводе технических и организационных процессов из научно-исследовательской деятельности, а также нормировании научного труда, поддержке вовлеченности и непрерывном развитии сотрудников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что систему умного приема продолжат развивать в поликлиниках Москвы, она стала важнейшим элементом новой модели организации амбулаторной помощи в городе, призванной сделать прием максимально результативным для пациента и врача.

