Путин назвал правителей, сделавших Россию великой державой
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, с исторической точки зрения, прошло не так уж много времени для того, чтобы полноценно и объективно оценить деятельность Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Николая II, сообщает РИА Новости.
На концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности он отметил, что в том числе и они сделали Россию великой державой, однако судьбу страны определяли не только государственные деятели.
«Все они - государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, учёные, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ - сделали Россию великой мировой державой, определили её судьбу", - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что в ходе Северной войны император Пётр I возвращал территории и на долю нынешнего поколения выпала эта же участь, сообщает RT.
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