Путин назвал правителей, сделавших Россию великой державой

На концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности он отметил, что в том числе и они сделали Россию великой державой, однако судьбу страны определяли не только государственные деятели.

«Все они - государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, учёные, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ - сделали Россию великой мировой державой, определили её судьбу", - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в ходе Северной войны император Пётр I возвращал территории и на долю нынешнего поколения выпала эта же участь, сообщает RT.

