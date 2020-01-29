Путин назвал полезной работу правительства Медведева

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, сумело сделать немало полезного. Такую оценку глава государства дал в ходе встречи с не вошедшими в новый кабинет министров чиновниками.

При этом, по словам Путина, Медведев трудился в непростых условиях, передает ТАСС. Как заметил президент, на 100% никогда и нигде планы не реализуются, но в целом по его мнению, кабмин «сделал очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», отмечает Газета.ру.

Президент выразил надежду, что ушедшие члены кабинета министров Медведева эффективно применят свой опыт на новых должностях и все вместе сформируют единую расширенную команду.

