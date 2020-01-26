Правительство ушло. Да здравствует правительство!

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН указал на факторы, которые являются истинными причинами отставки российского правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Политолог сказал, что именно о них экс-глава кабмина и не упомянул в своем заявлении после сложения полномочий.

«Трудно ожидать, что у власти останется правительство, которое не выполняет задачу, поставленную перед ним президентом. Главная задача, которую ставит Владимир Путин, - обеспечение экономического роста. Основной инструмент для этого – реализация национальных проектов, которые представляют из себя форму государственного стимулирования экономического роста. Правительство Медведева несколько лет не могло эту задачу выполнить», - заявил эксперт.

Марков также указал, что президенту необходимо было избавиться от людей, которые токсичной и бессмысленной пенсионной реформой обрушили его рейтинг доверия у сограждан.