Правительство ушло. Да здравствует правительство!
Политологи в эфире НСН подтвердили причины отставки правительства Дмитрия Медведева, озвученные пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.
Рeшeниe об отставкe российского правитeльства было принято экс-прeмьeром Дмитриeм Мeдвeдeвым на фонe новых задач и оцeнок, которыe были озвучeны прeзидeнтом страны Владимиром Путиным. Об этом рассказал официальный прeдставитeль Крeмля Дмитрий Пeсков.
По eго словам, в частности, это связано с поправками в Конституцию. Пeсков добавил, что правитeльство своeй отставкой «дало прeзидeнту карт-бланш» на достижeниe цeлeй национального развития. Для рeшeния этой задачи, по eго словам, нужeн кабинeт министров с максимальной эффeктивностью, динамикой и гибкостью в работe.
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН указал на факторы, которые являются истинными причинами отставки российского правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Политолог сказал, что именно о них экс-глава кабмина и не упомянул в своем заявлении после сложения полномочий.
«Трудно ожидать, что у власти останется правительство, которое не выполняет задачу, поставленную перед ним президентом. Главная задача, которую ставит Владимир Путин, - обеспечение экономического роста. Основной инструмент для этого – реализация национальных проектов, которые представляют из себя форму государственного стимулирования экономического роста. Правительство Медведева несколько лет не могло эту задачу выполнить», - заявил эксперт.
Марков также указал, что президенту необходимо было избавиться от людей, которые токсичной и бессмысленной пенсионной реформой обрушили его рейтинг доверия у сограждан.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с НСН обратил внимание на блоковый характер замен и компетенции новых членов кабмина.
«Мы уже два раза обожглись на правительствах 2012 и 2017 годов, и по итогам их деятельности стало понятно, что нужно менять целыми блоками. В результате микроэкономический и социальный блоки были заменены практически полностью. На позиции пришли люди, которых рекомендовали Владимиру Путину как действенных профессионалов. Таковыми они, по сути, и являются. Новые лица в правительстве – это люди из отраслей, которые знают ситуацию изнутри, знают проблемы, знакомы с функционалом и обладают, судя по их бэкграунду, необходимыми компетенциями», - считает он.
Экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев в беседе с НСН отметил, что в новом правительстве много так называемых «молодых технократов». В частности, в кабмин пришли четыре человека из «школы губернаторов» - запущенной в 2017 году РАНХиГС программы развития кадрового управленческого резерва. Политолог заявил, что не видит слабых назначений в новом правительстве.
«Люди, которые хорошо работали в предшествующем правительстве, остались. Это хорошо. Смены ради смены нет. Может быть, слабости проявятся через полгода-год, и можно будет какую-то оценку дать. Сейчас пока это самый сильный кабинет министров за всю историю России с 1991 года», - считает политолог.
Ранее НСН рассказала как обновился состав кабинета министров. Помимо того, что россияне увидели в правительстве новые лица, они узнали, что бывшие министры получили другие места в органах государственной власти. Даже те, кого, как представлялось, следовало бы гнать взашей.
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