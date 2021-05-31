Путин назвал особенную черту российских мужчин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой назвал отличительную черту российских мужчин.

Детский омбудсмен сообщила, что в России «папы редко обращаются за помощью». Президент на это ответил, что российские мужчины пытаются самостоятельно решить свои проблемы.

Детский омбудсмен предложила упростить процедуру признания инвалидности для детей

«Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности», — пояснил Путин.

Встреча состоялась в Сочи в преддверии Международного дня защиты детей, сообщает РИА Новости. Кузнецова представила главе государства ежегодный отчет о своей работе.

Ранее Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Анна КузнецоваВладимир Путин
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