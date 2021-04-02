Детский омбудсмен предложила упростить процедуру признания инвалидности для детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что нужно найти решения, направленные на упрощение порядка освидетельствования детей для определения инвалидности, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

В ходе заседания комиссии по делам инвалидов, она напомнила, что в настоящее время родителям с детьми-инвалидами необходимо посетить нескольких специалистов, принимающих «в разные дни и в разное время», из-за чего этот процесс становится «сложным и длительным».

«Мы предлагаем упростить эту процедуру, определить, допустим, день-два в месяц, когда родители с детьми могли бы разом пройти всех необходимых специалистов», - отметила Кузнецова.

Детский омбудсмен также призвала перейти на цифровой обмен документами между ведомствами, что, по её мнению, также позволит облегчить жизнь получателям услуг.

Ранее Кузнецова поддержала инициативу Роспотребнадзора по увеличению заполняемости отрядов в детских лагерях до 75%, сообщает РИА ФАН. При этом она отметила, что важно искать гибкие подходы к организации летнего отдыха детей.