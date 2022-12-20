Путин назвал обстановку в новых регионах крайне сложной

Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, в новых регионах необходимо сделать все для максимального обеспечения безопасности и соблюдения прав и свобод граждан. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

Путин поручил спецслужбам усилить контроль над местами массового пребывания

«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что долг работников спецслужб — сделать все для обеспечения максимальной безопасности граждан и защиты их прав и свобод, пишет Газета.ру. Кроме того, президент пообещал обеспечить новые подразделения современной техникой, вооружением и опытными кадрами.

Также российский лидер призвал усилить работу органов безопасности и контрразведки, от которых требуется максимальная собранность и оперативность в выявлении шпионов и диверсантов, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:БезопасностьРегионыВладимир Путин
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