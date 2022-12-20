Путин поручил спецслужбам усилить контроль над местами массового пребывания

Российский президент Владимир Путин поручил спецслужбам страны постоянно контролировать места массового пребывания граждан, а также стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в поздравлении сотрудников органов госбезопасности со стороны главы государства.

«Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный, поэтому работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и поступательно, под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры», — сказал лидер страны.

Как отметил Путин, эта задача должна решаться ФСБ при координации НАК, в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами.

