Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову присвоено звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Валентине Матвиенко присудили звание Героя Труда

В указе говорится, что почетное звание политику присвоено за заслуги «в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».

Ранее звание Героя Труда получил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Владимир ПутинГеннадий Зюганов

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