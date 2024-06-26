Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
26 июня 202412:16
Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову присвоено звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
В указе говорится, что почетное звание политику присвоено за заслуги «в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».
Ранее звание Героя Труда получил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист рассказала об эффективных способах защиты от телефонных мошенников
- В Госдуме раскритиковали инициативу Минфина об увеличении пошлины на разводы
- Налог на богатых принес бюджету России более 57 млрд рублей
- Семьи погибших при теракте в Дагестане получат по 5 млн рублей дополнительно
- Песков назвал абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
- Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
- Собянин: Началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко
- Генерал Попов объявлен на Украине в международный розыск
- В Ивановской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом
- СМИ: Лидер Таганской ОПГ Рабинович скончался в московском СИЗО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru