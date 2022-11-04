Путин: Конфликт на Украине с неонацистами был неизбежен
Президент России Владимир Путин считает, что конфликт на Украине с неонацистами был неизбежен, передает ТАСС.
«Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций», — подчеркнул российский лидер.
Путин полагает, что ситуация Украине стала «смертоносной» для России, а для самих украинцев - «самоубийственной».
С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвали 318 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+6 149 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 259 / сут.
- Экс-дипломат США назвал самую красную линию для Москвы
- Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час
- Китайское Минобороны готовит армию на случай военного конфликта
- Путин: Конфликт на Украине с неонацистами был неизбежен
- В Белоруссии заявили об инциденте на границе с украинским БТРом
- ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
- Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе
- Украинский катер поразил российский дрон-камикадзе «Ланцет»
- Путин разрешил мобилизовать россиян с непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений
- ВС РФ разгромили штаб иностранных наемников в Николаеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru