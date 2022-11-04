Путин: Конфликт на Украине с неонацистами был неизбежен

Президент России Владимир Путин считает, что конфликт на Украине с неонацистами был неизбежен, передает ТАСС.

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«Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций», — подчеркнул российский лидер.

Путин полагает, что ситуация Украине стала «смертоносной» для России, а для самих украинцев - «самоубийственной».

С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвали 318 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаРоссияВладимир Путин
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