Путин назвал недостаточно высокими зарплаты в студотрядах

Разговор состоялся в рамках встречи с молодежью.

Девушка рассказала, что за сезон удается заработать примерно 60-70 тысяч рублей. Путин, в свою очередь, отметил, что это «маловато».

Российский лидер предложил совместно с региональными властями найти способы увеличения выплат студентам.

Ранее Путин заявил, что во всех странах ЕАЭС, в том числе и в России, увеличивается уровень заработной платы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

