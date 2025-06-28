Путин назвал недостаточно высокими зарплаты в студотрядах
28 июня 202518:53
Президент России Владимир Путин пообщался с участницей студотряда из Архангельской области.
Разговор состоялся в рамках встречи с молодежью.
Девушка рассказала, что за сезон удается заработать примерно 60-70 тысяч рублей. Путин, в свою очередь, отметил, что это «маловато».
Российский лидер предложил совместно с региональными властями найти способы увеличения выплат студентам.
Ранее Путин заявил, что во всех странах ЕАЭС, в том числе и в России, увеличивается уровень заработной платы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru