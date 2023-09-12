Путин назвал недопустимым появление гетто в России
К ситуации, касающейся притока мигрантов, нужен аккуратный подход, создание гетто в России недопустимо. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.
Российский лидер также указал на опасность мигрантов, устраивающих митинги в Европе. Путин подчеркнул нежелательность подобного сценария в России и заявил, что на территории страны трудится не так много мигрантов.
Президент также отметил, что легче работать с выходцами из стран бывшего СССР. Он призвал приезжих изучать российские законы и русский язык.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил усложнить порядок выплат маткапитала мигрантам, ставшим гражданами России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru