Путин назвал недопустимым чрезмерный рост цен на авиабилеты
Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты, сообщает пресс-служба Кремля.
Обсуждая с членами правительства развитие воздушных перевозок, он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность.
«Эти вопросы должны быть в приоритете – как у перевозчиков, так и у Министерства транспорта, да других профильных ведомств», - указал глава государства.
Ранее гражданин России сумел взыскать более 80 тысяч рублей с авиакомпании за отмену рейса на Бали во время пандемии коронавируса в 2020 году, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru