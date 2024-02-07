Путин назвал недопустимым чрезмерный рост цен на авиабилеты

Обсуждая с членами правительства развитие воздушных перевозок, он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность.

«Эти вопросы должны быть в приоритете – как у перевозчиков, так и у Министерства транспорта, да других профильных ведомств», - указал глава государства.

Ранее гражданин России сумел взыскать более 80 тысяч рублей с авиакомпании за отмену рейса на Бали во время пандемии коронавируса в 2020 году, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».