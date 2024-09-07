Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин в День города назвал Москву символом и надежным оплотом российской государственности.
По его словам, за 14 лет сеть московского метрополитена выросла почти вдвое.
Кроме того, по словам российского лидера, столичные предприятия нарастили выпуск продукции для нужд спецоперации на Украине и укрепления технологического суверенитета. Тысячи москвичей участвуют в специальной военной операции.
Президент уверен, что мэр Москвы Сергей Собянин и его команда при поддержке москвичей успешно реализуют все намеченные планы.
Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом стартует в сентябре 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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