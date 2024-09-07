Путин поздравил москвичей с Днем города

По его словам, за 14 лет сеть московского метрополитена выросла почти вдвое.

Кроме того, по словам российского лидера, столичные предприятия нарастили выпуск продукции для нужд спецоперации на Украине и укрепления технологического суверенитета. Тысячи москвичей участвуют в специальной военной операции.



Президент уверен, что мэр Москвы Сергей Собянин и его команда при поддержке москвичей успешно реализуют все намеченные планы.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом стартует в сентябре 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

