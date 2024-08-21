Вице-мэр Ракова рассказала о старте конкурса грантов для НКО «Москва — добрый город»

Конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций «Москва — добрый город» пройдет в столице, прием заявок стартует 28 августа. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, конкурс проводится в шестой раз.

«За пять лет более 2 млрд рублей были направлены на реализацию 548 проектов НКО, которые помогли более 110 тысячам москвичей. Используя накопленный опыт, оценивая запросы участников и актуальные потребности горожан, каждый год мы дополняем конкурс новыми возможностями и сервисами. Например, в этом году мы открыли новое направление для НКО, которые помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье», — поделилась Ракова.

В столице автоматизировали процесс формирования отчетности с возможностью подписать документы электронной цифровой подписью. Уделяется внимание обучению НКО в Школе грантов, представители организаций получают навыки для успешного прохождения этапа составления заявок участников. Кроме того, в том году в конкурс внедрят профильную оценку проектов экспертами по каждому из направлений.

Конкурс «Москва — добрый город» продлится до 30 сентября, заявку на участие можно подать на его сайте. Организациям предлагают семь направлений работы: реабилитация людей с инвалидностью, создание трудовых мастерских и сопровождаемое трудоустройство, проекты «передышки» для родителей детей с особенностями здоровья, социальная адаптация и самореализация исключенных из социума людей, адресная поддержка участников специальной военной операции и их семей, продвижение социального волонтерства, помощь семьям, будущим мамам, подросткам в трудной жизненной ситуации.

В перспективе лучшие методики и практики НКО-победителей конкурса интегрируют в программы повышения квалификации сотрудников системы соцзащиты. Претендовать на гранты в трех группах — малые (до 1 млн рублей), средние (1-5 млн), большие (5-10 млн) — могут как молодые, так и опытные организации.

