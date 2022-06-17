Путин назвал многодетные семьи будущим России

Будущее России – это многодетные семьи с двумя, тремя и более детьми, заявил Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«С учетом негативных демографических волн ситуация крайнее сложная. В апреле в России родилось менее ста тысяч детей. Это почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года. Прошу правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми. Они должны носить кардинальный характер. Будущее России – это семья с двумя, тремя и большим число детей», - отметил он.