Путин назвал кончину президента СПбГУ личной утратой

Смерть почетного президента Российской академии образования и бывшего ректора СПбГУ Людмилы Вербицкая Вербицкой стала личной утратой для Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения и он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», - отметил официальный представитель Кремля.

О смерти единственной женщины-ректор за всю 270-летнюю историю Санкт-Петербургского государственного университета стало известно рано утром, 25 ноября. Вербицкой, которую коллеги называли главным русистом планеты, шел 84-ый год. Она возглавила вуз в 1994 году. — при ней в нем открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский, напоминает URA.RU.

Также Вербицкая возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы.

Как писала НСН, к Вербицкой часто обращался за советами по поводу норм русской речи и президент Путин.

Прощание с Людмилой Вербицкой пройдет 27 ноября.

