Умерла профессор и президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Скончалась профессор Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая, сообщает РИА Новости. Ей было 83 года, как пишут «Дни.ру», в последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Вербицкая была ректором вуза с 1994 по 2008 год, потом она перешла в статус президента университета. Кроме того, она была главой Российского общества преподавателей русского языка и литературы, а также Международной ассоциации преподавателей-русистов, отмечает телеканал «360». У ней часто обращался за советов по поводу норм русской речи президент РФ Владимир Путин, пишет Ura.ru.

Добавим, дата и место прощания с Вербицкой будут объявлены позже.

