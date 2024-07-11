Путин назвал индексацию пенсий справедливым и долгожданным решением

Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам назрело давно и является справедливым решение. Об этом во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил президент Владимир Путин.

По завершении рабочей поездки в Петербург, Путин встретился с главой города. В начале встречи Беглов выразил благодарность президенту за решение об индексации пенсий работающим пенсионерам.