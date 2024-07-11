Путин назвал индексацию пенсий справедливым и долгожданным решением
Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам назрело давно и является справедливым решение. Об этом во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил президент Владимир Путин.
По завершении рабочей поездки в Петербург, Путин встретился с главой города. В начале встречи Беглов выразил благодарность президенту за решение об индексации пенсий работающим пенсионерам.
8 июля Путин подписал закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, приостановленной с 2016 года. С 1 января 2025 года они будут получать страховую пенсию и выплаты в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета ранее недополученных средств.
Решение было объявлено президентом во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 7 июня, после того как губернатор Санкт-Петербурга выступил с соответствующей инициативой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru