Путин назвал город Грозный современным российским чудом
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос чеченского журналиста, назвал город Грозный современным российским чудом.
В рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией, Путин рассказал, что видел Грозный в развалинах, но при действиях главы Чечни Рамзана Кадырова и чеченского народа произошло чудо, город восстановили.
«Новые здания, архитектурные решения, мечеть, это не может не вызывать гордость», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Кадыров стал победителем в номинации «За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона» Финансового университета при правительстве России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда Кадыров отметил, что награду передали главе Грозного Хас-Магомеду Кадырову. По мнению чеченского лидера, новая награда стала признанием результативности проводимых преобразований и быстрых темпов развития чеченской столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru