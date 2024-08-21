Путину презентовали макет названного в его честь района в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров презентовал президенту России Владимир Путину макет нового района Грозного, названного в честь российского лидера. Об этом пишет РИА Новости.

Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

Накануне вечером Путин приехал в резиденцию главы Чечни в столице республики, президента встретили члены семьи руководителя региона — мать Аймани Кадырова, жена, сестры, дети.

Рамзан Кадыров лично показал Владимиру Путину, как будет выглядеть новый район в Грозном. Глава Чечни подчеркнул, что это «грандиозный инвестиционный проект», который станет украшением города. Район включает комплекс жилых домов и объекты социальной инфраструктуры.

Ранее Рамзан Кадыров анонсировал появление в центральной части Грозного нового района, который получит имя российского президента. На территории свыше 200 гектаров построят 130 домов, мечети, детские сады, другие объекты, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГрозныйЧечняРамзан КадыровВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры