Путину презентовали макет названного в его честь района в Грозном

Накануне вечером Путин приехал в резиденцию главы Чечни в столице республики, президента встретили члены семьи руководителя региона — мать Аймани Кадырова, жена, сестры, дети.

Рамзан Кадыров лично показал Владимиру Путину, как будет выглядеть новый район в Грозном. Глава Чечни подчеркнул, что это «грандиозный инвестиционный проект», который станет украшением города. Район включает комплекс жилых домов и объекты социальной инфраструктуры.

Ранее Рамзан Кадыров анонсировал появление в центральной части Грозного нового района, который получит имя российского президента. На территории свыше 200 гектаров построят 130 домов, мечети, детские сады, другие объекты, пишет Ura.ru.

