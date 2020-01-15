Путин назвал главную угрозу демографическому развитию России

Низкие доходы граждан являются прямой угрозой демографическому развитию России, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию.

Глава государства отметил, что порой даже двое работающих родителей не могут обеспечить ребенка. Он добавил, что 70-80% семей с низкими доходами - это семьи с детьми.

При этом судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии, подчеркнул Путин.

В конце 2019 года он признался, что не уверен, что все россияне ощущают перемены к лучшему, сославшись при этом на данные ФСО.

