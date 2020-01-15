Путин назвал главную угрозу демографическому развитию России
Низкие доходы граждан являются прямой угрозой демографическому развитию России, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию.
Глава государства отметил, что порой даже двое работающих родителей не могут обеспечить ребенка. Он добавил, что 70-80% семей с низкими доходами - это семьи с детьми.
При этом судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии, подчеркнул Путин.
В конце 2019 года он признался, что не уверен, что все россияне ощущают перемены к лучшему, сославшись при этом на данные ФСО.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин требует обеспечить темпы роста ВВП выше мировых
- Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах
- Россия укрепила позиции в рейтинге стран мира
- Путин поручил обеспечить младшеклассников бесплатным питанием
- Программу маткапитала в России продлят и распространят на первенцев