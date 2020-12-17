Путин назвал число врачей, борющихся с коронавирусом

17 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию.

Глава государства рассказал о проблеме пандемии в стране. По его словам, на момент начала эпидемии существенно не хватало коек в больницах. К данному моменту их число значительно превышает необходимый уровень, отметил президент. "Мы построили 40 центров. Это говорит о способности быстро реагировать на проблему", заявил Путин.

"У нас к началу пандемии врачей работало всего-ничего, 8300. А сейчас врачей, работающих по этому направлению - 150 тысяч. А в целом медицинских работников - больше полумиллиона - 520 или 530 тысяч. Мы смогли быстро перепрофилировать часть учебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки для персонала. Ввели доплаты для людей, работающих в красных зонах для того, чтобы поддержать наших врачей", - рассказал Путин.

В этом году общение с главой государства проходит в формате видео-конференц-связи с элементами прямой линии на фоне эпидемической обстановки. Российский лидер находится в своей резиденции в Ново-Огарево.

