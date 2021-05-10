Путин назвал число привитых от коронавируса россиян

Президент России Владимир Путин призвал россиян не теряя времени делать прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости.

«В будущем нужно при первых же симптомах, не ждать, когда болезнь будет развиваться, а при первых же симптомах обращаться к врачу», - отметил глава государства.

По его словам, в настоящее время от COVID-19 уже вакцинировались 21,5 миллиона человек, что является хорошим результатом.

Ранее российский лидер выразил мнение, что отмены ковидных ограничений в стране можно ожидать после формирования коллективного иммунитета, сообщает RT. Путин считает, что для этого нужно, чтобы от коронавируса привились около 70% взрослого населения.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссиянеКоронавирусВакцинацияВакцинаВладимир Путин
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