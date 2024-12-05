Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития в России

По его словам, правительство уже предметно обсуждало этот вопрос.

«Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России», - заявил Путин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в ближайшие три года на технологическое лидерство России из бюджета намерены направить около шести триллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

