Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития в России

Предстоящий 2025 год будет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России, сообщил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин попросил Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов

По его словам, правительство уже предметно обсуждало этот вопрос.

«Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России», - заявил Путин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в ближайшие три года на технологическое лидерство России из бюджета намерены направить около шести триллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияТехнологииВладимир Путин

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