Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития в России
Предстоящий 2025 год будет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России, сообщил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, правительство уже предметно обсуждало этот вопрос.
«Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России», - заявил Путин.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в ближайшие три года на технологическое лидерство России из бюджета намерены направить около шести триллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru