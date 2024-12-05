Путин попросил Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что речь идёт о периоде с 2019 по 2024 годы.

«Правительство прошу учесть соответствующие выводы и рекомендации Счётной палаты при реализации новых нацпроектов», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Счётной палате необходимо внимательным образом следить за финансовой дисциплиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».