Путин попросил Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов
Счётной палате следует проанализировать исполнение национальных проектов. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что речь идёт о периоде с 2019 по 2024 годы.
«Правительство прошу учесть соответствующие выводы и рекомендации Счётной палаты при реализации новых нацпроектов», - добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Счётной палате необходимо внимательным образом следить за финансовой дисциплиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru