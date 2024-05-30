Путин назначил Ямпольскую председателем набсовета фонда «Русский мир»
Советник президента Елена Ямпольская назначена главой наблюдательного совета фонда «Русский мир». Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.
«Назначить... Ямпольскую Е.А. председателем наблюдательного совета фонда "Русский мир"», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Кроме того, советника включили в состав Совета при президенте РФ по русскому языку, исключив из него Владимира Толстого.
Ранее Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета РФ, напоминает RT.
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