Путин назначил Ямпольскую председателем набсовета фонда «Русский мир»

Советник президента Елена Ямпольская назначена главой наблюдательного совета фонда «Русский мир». Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

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«Назначить... Ямпольскую Е.А. председателем наблюдательного совета фонда "Русский мир"», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, советника включили в состав Совета при президенте РФ по русскому языку, исключив из него Владимира Толстого.

Ранее Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета РФ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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