Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Ямпольской
Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата Елены Ямпольской в связи с ее назначением советником президента.
14 мая президент Владимир Путин указом назначил своим советником Елену Ямпольскую. Прежде Ямпольская возглавляла комитет Госдумы по культуре. Отмечается, что она продолжит заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики.
Днем ранее Александру Левицкую освободили от должности советника президента РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Новыми советниками президента также стали Антон Кобяков, Валерий Фадеев и Игорь Левитин. Кроме того, отдельным указом Левитина назначили специальным представителем главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru