Путин назначил прокуроров новых регионов России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на пятилетний срок прокуроров четырёх новых регионов России, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, прокурором Луганской народной республики назначен Глеб Михайлов, прокурором Донецкой народной республики - Андрей Спивак, прокурором Запорожской области - Кирилл Осипчук, прокурором Херсонской области - Андрей Петров.
Этим же указом Спиваку был присвоен классный чин советника юстиции второго класса.
Ранее Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, согласно указу этот пост займёт зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает РЕН ТВ.
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