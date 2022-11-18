Путин назначил нового посла России в Испании
Новым послом России в Испании назначен Юрий Клименко, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Клименко Юрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Испания», — говорится в указе.
Кроме того, дипломат назначен послом РФ в Княжестве Андорра по совместительству.
Другим указом Путин освободил от должности предыдущего посла России в Испании и Андорре Юрия Корчагина. Кроме того, дипломат покинул пост постпреда РФ при Всемирной туристической организации в Мадриде.
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