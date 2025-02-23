Путин назначил главу РФПИ Дмитриева спецпредставителем по экономическому сотрудничеству

Указ вступает в силу со дня его подписания.



По информации пресс-службы РФПИ, Дмитриев продолжит исполнять обязанности руководителя фонда.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня.. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В ходе переговоров, Дмитриев, представлявший инвестиционно-экономический блок, привел данные о том, что уход американских компаний с российского рынка повлек финансовые потери, превышающие 300 миллиардов долларов. Кроме того, он провел переговоры с представителями американской делегации о возможностях восстановления взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и США.

Дмитриев возглавил РФПИ в 2011 году и является его бессменным руководителем с момента его создания. На очередной пятилетний срок его полномочия на этом посту были продлены в январе 2022 года.

Ранее Дмитриев заявил, что некоторые американские компании могут вернуться на российский рынок уже в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».

