Путин назначил главу РФПИ Дмитриева спецпредставителем по экономическому сотрудничеству
Президент России Владимир Путин назначил главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента РФ.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
По информации пресс-службы РФПИ, Дмитриев продолжит исполнять обязанности руководителя фонда.
Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня.. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В ходе переговоров, Дмитриев, представлявший инвестиционно-экономический блок, привел данные о том, что уход американских компаний с российского рынка повлек финансовые потери, превышающие 300 миллиардов долларов. Кроме того, он провел переговоры с представителями американской делегации о возможностях восстановления взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и США.
Дмитриев возглавил РФПИ в 2011 году и является его бессменным руководителем с момента его создания. На очередной пятилетний срок его полномочия на этом посту были продлены в январе 2022 года.
Ранее Дмитриев заявил, что некоторые американские компании могут вернуться на российский рынок уже в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».
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