Глава РФПИ Дмитриев может присоединиться к переговорам России и США в Эр-Рияде

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может присоединиться к делегации России на переговорах с США в Эр-Рияде. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире Первого канала, отметив, что Дмитриев будет участвовать в обсуждении экономических вопросов.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде ранее сообщило, что 18 февраля в Саудовской Аравии Дмитриев встретится с американской делегацией для обсуждения укрепления двустороннего экономического сотрудничества.