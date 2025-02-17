Глава РФПИ Дмитриев может присоединиться к переговорам России и США в Эр-Рияде

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может присоединиться к делегации России на переговорах с США в Эр-Рияде. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире Первого канала, отметив, что Дмитриев будет участвовать в обсуждении экономических вопросов.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде ранее сообщило, что 18 февраля в Саудовской Аравии Дмитриев встретится с американской делегацией для обсуждения укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможное участие Дмитриева в переговорах.

Россию на встрече в Эр-Рияде будут представлять Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам Пескова, переговоры будут посвящены восстановлению российско-американских отношений и подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Также планируется обсуждение организации встречи президентов двух стран, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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