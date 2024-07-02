Путин назначил двух заместителей министра юстиции
2 июля 202411:16
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении двух заместителей главы Минюста. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Так, статс-секретарем - замминистра юстиции назначена Елена Ардабьева.
«Назначить... Панферова Константина Юрьевича - заместителем министра юстиции», — отмечается в указе.
Ранее российский лидер подписал указ об установлении ежемесячной компенсации военнослужащим-контрактникам, участвующим в специальной военной операции, в размере пенсии по выслуге лет, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru