Путин назначил нового посла РФ в Чили

Президент Владимир Путин сменил посла России в Чили. Соответствующий указ российского лидера размещен на официальном портале правовой информации.

«Назначить Белинского Владимира Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Чили», — говорится в документе.

Отдельным указом глава государства освободил от должности предыдущего посла РФ в южноамериканской стране Сергея Кошкина.

Владимир Белинский прежде занимал пост заместителя директора Латиноамериканского департамента МИД.

Ранее Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями, пишет RT.

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ФОТО: kremlin.ru
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