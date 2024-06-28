Путин назначил нового посла РФ в Чили
Президент Владимир Путин сменил посла России в Чили. Соответствующий указ российского лидера размещен на официальном портале правовой информации.
«Назначить Белинского Владимира Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Чили», — говорится в документе.
Отдельным указом глава государства освободил от должности предыдущего посла РФ в южноамериканской стране Сергея Кошкина.
Владимир Белинский прежде занимал пост заместителя директора Латиноамериканского департамента МИД.
Ранее Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru