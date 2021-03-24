Путин назначил членов наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении членов наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в состав членов вошли руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бушаев, министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента Максим Орешник.