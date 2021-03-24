Путин назначил членов наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении членов наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в состав членов вошли руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бушаев, министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента Максим Орешник.

Платформа «Россия – страна возможностей» запустила конкурс «Учитель будущего»

Также участниками наблюдательного совета стали министр науки Валерий Фальков и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Россия Страна ВозможностейВладимир Путин
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