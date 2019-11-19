Платформа «Россия – страна возможностей» запустила конкурс «Учитель будущего»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила профессиональный конкурс «Учитель будущего». Он стартовал сегодня, 19 ноября. Тогда же открылась регистрация участников проекта на сайте конкурса TeachеrOfFuture.ru. уточняется, что подать заявки можно будет до 31 декабря.

Участие в конкурсе могут принять как учителя с большим стажем, так и молодые педагоги.

«Мы постарались сделать так, чтобы новый конкурс «Учитель будущего» стал не только ярким соревнованием в педагогическом сообществе, но и помог каждому его участнику в совершенствовании профессиональных знаний и навыков командной работы», - заявила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова.

Конкурс «Учитель будущего» пройдет в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные окружные полуфиналы и финал. Для участия в конкурсе каждому члену команды, которая состоит из трех учителей одного общеобразовательного учреждения, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса и заполнить анкету.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса, который пройдет в январе будущего года, будет состоять из трех блоков: вопросы из области предмета и методики его преподавания, вопросы по психологии и педагогике, а также проверка знаний норм русского языка.

Помощник президента России Андрей Фурсенко отметил важность роли учителя в жизни каждого человека.

«Образование – это вещь с одной стороны очень индивидуальная, а с другой стороны она объединяет всю страну больше, чем что бы то ни было. Человек хочет быть востребованным. С точки зрения востребованности, наверное, никто не может сделать так много, как именно система образования. Я согласен с коллегами, спроси каждого из нас, и мы назовем одного-двух людей, которые сыграли для нас важнейшую роль. Это учителя» – отметил он

Уточняется, что по итогу всех этапов конкурса среди финалистов будут определены 30 команд победителей. В течение следующего учебного года они получат возможность работать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений.

