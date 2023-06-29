Путин нарисовал лицо и оставил автограф на интерактивном экране на АСИ

У стенда российского производителя NexTouch один из представителей компании напомнил главе государства, что десять лет назад он оставил рисунок на интерактивной доске иностранного производства, и предложил ему сделать то же самое, но уже на отечественной.

Взяв специальную ручку российский лидер нарисовал на доске лицо человека, а также оставил автограф.

Ранее Путин заявил, что следует сделать всё необходимое, чтобы в России основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».