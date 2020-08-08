Путин направил соболезнования президенту и премьеру Индии в связи с авиакатастрофой
Президент России Владимир Путие выразил соболезнования президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендру Моди в связи с произошедшим накануне крушением самолета в Кожикоде.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в аэропорту города Кожикоде», - написано в официальном сообщении.
Напомним, 7 августа при жесткой посадке в индийском городе Кожикоде (штат Керала) разбился самолёт авиакомпании Air India Express. Погибли 20 человек.
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